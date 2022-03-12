DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI - Haberler

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DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da, PKKKCK'ya katıldıkları ve şehir merkezine dönüp, terör örgütünün talimatlarıyla hareket ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

DİYARBAKIR'da, PKKKCK'ya katıldıkları ve şehir merkezine dönüp, terör örgütünün talimatlarıyla hareket ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, PKKKCK terör örgütüne katıldıkları, şehir merkezine dönerek, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen 2 kişinin adresleri tespit edildi. 1'i kadın 2 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda F.B. ve H.Y., yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.B. adlı kadın ise adli kontrolle serbest kaldı.

DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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