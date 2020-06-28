Son dakika haber... Diyarbakır'da, YKS'nin ikinci oturum heyecanı Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, YKS'nin ikinci oturum heyecanıDİYARBAKIR'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Diyarbakır'da, YKS'nin ikinci oturum heyecanı

DİYARBAKIR'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

ÖSYM Başkanlığı'nca düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girecek adaylar, aileleriyle birlikte sabah saatlerinden itibaren sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi. Sınava girecek olan öğrenciler, dezenfektan kullandıktan sonra maskelerini değiştirip, detaylı üst aramasıyla salona alındı. ÇOCUKLARINI REFÜJDE BEKLEMEYE BAŞLADILAR Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayı unutan aileler ise polis ekiplerince okul önünden uzaklaştırıldı. Polisin uyarılarının ardından Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulu önünde bulunan refüje geçerek beklemeye başlayan ailelerin bazıları dua etti, bazıları da nakış işlemeye başladı. Zırhlı araçtan yapılan anonsa rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan aileler, refüjden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA