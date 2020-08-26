Son dakika haber... Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı.
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Son dakika haber... Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı.

Son dakika haber... Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı.
26.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:26

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 495 personel görev alıyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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