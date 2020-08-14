Son dakika haber: Diyarbakır'da trafik kazası, 2'si ağır 10 yaralı
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Son dakika haber: Diyarbakır'da trafik kazası, 2'si ağır 10 yaralı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da trafik kazası, 2'si ağır 10 yaralı Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

14.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:48

Diyarbakır'da trafik kazası, 2'si ağır 10 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren bir otomobil ise olay yerinden durmadan kaçtı.

Kaza, Diyarbakır Elazığ karayolu 15 kilometresinde bulunan Altındağ dinlenme tesisleri civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere, sürücüsü ve plakası belli olmayan bir otomobil hatalı sollama yapınca 21 AAH 876 plakalı otomobil ona çarpmamak fren alınca arkadan gelen 21 HC 691 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren alan otomobil yaklaşık 200 metre ileriye giderken çarpman otomobil ise 200 metreye yakın fren alarak durabildi.

Kazaya sebebiyet veren ve hatalı sollama yapan araç ise kaza sırasında kaçarak izini kaybettirirken, yaşanan trafik kazasından her iki otomobilde aralarında kadın ve çocukların olduğu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kazaya gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından en yakın ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kazaya sebebiyet veren otomobilin bulunması için inceleme başlattı.

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Son dakika haber: Diyarbakır'da trafik kazası, 2'si ağır 10 yaralı

Kaynak: İHA

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