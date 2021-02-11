Son dakika haber: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü

11.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:06
Son dakika haber: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ergani-Diyarbakır kara yolu Seyitmenlik Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Zengin'e (24) çarptı.

Zengin kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Barış Manço Nesrin Cavadzade
Spor Ali Koç Ozan Tufan Deniz Türüç Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:06:33. #1.15#
title