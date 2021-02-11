Son dakika haber: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
11.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:06
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ergani-Diyarbakır kara yolu Seyitmenlik Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Zengin'e (24) çarptı.
Zengin kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar