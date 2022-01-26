DİYARBAKIR - Terör soruşturmasında DBP İl Başkanı gözaltına alındı - Haberler
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DİYARBAKIR - Terör soruşturmasında DBP İl Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda örgüt propagandasına dönüşen 21 ayrı eyleme katıldığı gerekçesiyle Gülmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Gülmez, gözaltına alındı.

DBP il binası ve Gülmez'in evinde arama yapan ekipler toplatma kararı bulunan kitap ve dergiler ile örgütsel afiş, pankart ve dokümanlar ele geçirdi.

Ele geçirilen dokümanlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

DİYARBAKIR - Terör soruşturmasında DBP İl Başkanı gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Terör soruşturmasında DBP İl Başkanı gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Terör soruşturmasında DBP İl Başkanı gözaltına alındı

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

Demokratik Bölgeler Partisi, Cumhuriyet, Diyarbakır, Terör, Güncel, Haber

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