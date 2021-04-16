Son dakika haber | Diyarbakır'da terör saldırılarında 31 yakınını kaybeden Yatçı: Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, 5 orman işçisi ile Jandarma Uzman Çavuş Çelik'in şehit olduğu saldırıların failleri olduğu açıklandı.