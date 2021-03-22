Son dakika haber | Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine soruşturma
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Son dakika haber | Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine soruşturma

22.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:29
Son dakika haber | Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine soruşturma

Son dakika haberleri: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının merkez Bağlar ilçesinde dün düzenlenen nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının merkez Bağlar ilçesinde dün düzenlenen nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

HDP öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, bu kapsamda etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.

Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bu kişilerden gözaltına alınan 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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