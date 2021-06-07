Son dakika haber... Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezopotamya Bilgi Evi'nin asma tavanında bulunanı ve içerisinde birtakım notlar yer alan ajandada yapılan inceleme sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde mahalle meclislerine başvuruda bulunduğu belirlenen 22 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, dergi ve dokümanlar ile teröriste ait fotoğraf ele geçirilmişti. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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