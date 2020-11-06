Son dakika haber: Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 26 öğretmen gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.