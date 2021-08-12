Son dakika haber: Diyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı
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Son dakika haber: Diyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı

Son dakika haber: Diyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Diyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Diyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yenişehir ilçesi Silvan yolu Kent Ormanı kavşağında yangın çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan çocukların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen suça sürüklenen 4 çocuk tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden 10 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yangını çıkaran çocuklardan 3'ünün olay yerinde, diğerinin ise takip sonucu yakalandığı, suça sürüklenen çocukların ikametgahlarındaki aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 56 fişek ele geçirildiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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