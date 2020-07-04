Son dakika haber! Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi, İnönü Bulvarında bulunan tarihi Sur içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle, iki şahıs tarafından Nurettin D. İsimli vatandaşa silahlı saldırı düzenlendi. Şahıslar sokak arasından kaçarken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Nurettin D. isimli vatandaşa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA