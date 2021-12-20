Son dakika haber... Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da polis merkezine girerek havaya rastgele açan kişi etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'da polis merkezine girerek havaya rastgele açan kişi etkisiz hale getirildi.
Yenişehir ilçesindeki Huzur Polis Merkezine giren ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
Merkezdeki polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirdiği şüpheli hakkında daha önceden de meskun mahalde ateş etmekten dolayı işlem yapıldığı belirlendi.
AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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