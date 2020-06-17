Son dakika haber | Diyarbakır'da nikahlara koronavirüs önlemi
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Son dakika haber | Diyarbakır'da nikahlara koronavirüs önlemi

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçe belediyesi, yeni normalleşme adımları kapsamında nikah işlemlerini açık alanlarda gerçekleştiriyor.

Son dakika haber | Diyarbakır'da nikahlara koronavirüs önlemi
17.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:34

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçe belediyesi, yeni normalleşme adımları kapsamında nikah işlemlerini açık alanlarda gerçekleştiriyor. Ek hizmet binası önünde yer alan yeşil alan ve bahçede yapılan nikahlarda sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kuralları uygulanıyor.

Bağlar Belediyesi, normalleşme adımları kapsamında yeniden başlayan nikah törenleri ve işlemlerde örnek bir uygulamaya imza attı. Nikah için başvuran çiftlerin işlemleri, koronavirüs riski ve sıcak havaya karşı, açık alanda gerçekleştirilerek önlem alıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun göreve başladıktan sonra tamamlayarak modern hale getirdiği ek hizmet binasının bulunduğu açık alan ve bahçede gerçekleşen işlemlerde evlenecek olan çiftler, maske ve dezenfektan kontrolünden sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak nikah masasına oturup evliliğe adım atıyor.

EVLENEN ÇİFTLER UYGULAMADAN MEMNUNDoğal bir ortamda evliliğe adım atan çiftler, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Nikah işlemleri yapılan Hamza Kavur (28) ve Birgül Akkuş (21) çifti, "Oldukça güzel ve doğal bir ortam. Her ne kadar eğlence olmasa da kır düğünü havasını yaşatıyor. Bu güzel ortam ve imkandan dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim için unutulmaz bir anı olacak" dedi.Bağlar Belediyesi Evlendirme Memuru Handan Eker Taşkent, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ve sağladığı imkanlarla nikah işlemlerini açık alanda yaparak bir ilke imza attıklarını söyledi. Taşkent, konuşmasını şöyle sürdürdü:  

"Binamızın olduğu alanda çok güzel yeşil ve doğal alan var. Buranın düzenlemesi de başkanımız tarafından yapılmıştır. Doğal ve ferah bir ortamı var. Koronavirüs ve sıcak havaya karşı nikah işlemlerini burada yapıyoruz. Vatandaşlarımız doğal ortam nedeniyle çok mutlu oluyor. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi tüm önlemleri alarak evlenen çiftlere yardımcı oluyoruz. Yeni normalleşme süreci başladıktan sonra evlilik için başvurularda artış var. Belediye olarak her konuda vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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