Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı
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Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da düzenlenen narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 34 zanlıdan 33'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 34 zanlıdan 33'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, terörün finans kaynakları ile mücadele kapsamında 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucudan elde ettikleri gelirle teröre fon sağladıkları gerekçesiyle 34 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 33'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Narko-terör operasyonunda yakalanan 34 şüpheliden 33'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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