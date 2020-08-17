Son dakika haber! Diyarbakır'da koronavirüs şikayet ve ihbar hattı kuruldu
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Son dakika haber! Diyarbakır'da koronavirüs şikayet ve ihbar hattı kuruldu

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurduğu şikayet ve ihbar hattı hizmet vermeye başladı.

Son dakika haber! Diyarbakır'da koronavirüs şikayet ve ihbar hattı kuruldu
17.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:59

Diyarbakır Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurduğu şikayet ve ihbar hattı hizmet vermeye başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 virüsünün insanlığını tehdit etmeye devam ettiği, bu tehdide karşı Türkiye'nin örnek bir mücadele yürüttüğü bildirildi.

Valilik olarak salgınla mücadele edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, bir dizi tedbirler aldık, uyguladık ve titizlikle de uygulamaya devam ediyoruz. Salgının seyrine göre yeni tedbirler almaya ve uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halindeyiz ancak, görünmeyen bu düşmanı yenmek için birlikte mücadele etmek zorundayız. Bunun için sizleri seferberliğe davet ediyoruz."

Açıklamada, vatandaşlar temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaya ve uymayanların da uyarılmasına davet edilerek, bu konuda görülen ihlallerin, hayata geçirilen 0539 285 90 90 numaralı Diyarbakır Valilik Whatsapp İhbar Hattı'na bildirmeleri istendi.

Bu hatta gelen mesajların ilgili denetim ve kontrol birimlerince takibi yapılarak çözüme kavuşturulacağı aktarılan açıklamada, "İnşallah, el birliğiyle mücadele edip virüsü yeneceğiz." denildi.

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Kaynak: AA

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