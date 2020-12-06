Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
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Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik

06.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:53
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in cadde ve sokakları sessiz kaldı. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, güvenlik güçleri de değişik noktalarda denetimlerini sürdürdü. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.


Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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