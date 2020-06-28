Son dakika haber! Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği Son dakika haberi: Diyarbakır'da kısıtlama sessizliğiDİYARBAKIR'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

DİYARBAKIR'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla, cadde ve sokaklar boş kaldı.

YKS'nin ikinci oturumu nedeniyle saat 09.30'dan 18.30'a kadar 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına, Diyarbakırlılar uydu. Sokağa çıkma kısıtlamasında belediye bünyesindeki temizlik görevlileri boş meydan ve caddelerde temizlik çalışmaları yürütürken, güvenlik görevlileri de kentin çeşitli noktalarında yaptıkları uygulamalarda dışarı çıkan vatandaşların kimlik kontrolünü yaptı.

Kaynak: DHA