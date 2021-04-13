Son dakika haber | Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamlığı, Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı
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Son dakika haber | Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamlığı, Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamlığı, Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamlığı, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

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Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamlığı, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, salgının önlenmesine yönelik uygulanan faaliyetler kapsamında, TSE tarafından yayınlanan "Hizmet Sektörü için COVİD-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" esas alınarak, tüm önlem, faaliyet ve kontroller tanımlanarak, uygulamaya alındı.

Kılavuz doğrultusunda Kaymakamlık tarafından yapılan faaliyetlerin belgelendirilmesi amacıyla, TSE Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğüne başvuru yapıldı.

Başvuru üzerine TSE uzmanları tarafından Kaymakamlık binasında Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi denetimi gerçekleştirildi.

Denetim sonucu ilgili kılavuzun isteğini sağlayan Kayapınar Kaymakamlığı TSE COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazandı.

TSE Diyarbakır Müdürü Mehmet Genç'ten belgeyi alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Koç, "TSE'den 'Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' alan Türkiye'deki ilk ve tek kaymakamlığız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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