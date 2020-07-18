Son dakika haber... Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
18.07.2020 23:56 | Son Güncelleme: 19.07.2020 01:15
DİYARBAKIR'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 21 VA 045 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 06 EY 5538 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
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Kaynak: DHA