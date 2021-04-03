Son dakika haber: Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı
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Son dakika haber: Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'da, husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada sokaktan geçen 8 yaşındaki Y.A., yaralandı.

DİYARBAKIR'da, husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada sokaktan geçen 8 yaşındaki Y.A., yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Girne Caddesi'ndeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgadakiler tarafından silahla ateş edilmesiyle o sırada sokakta geçen 8 yaşındaki Y.A.'ya mermiler isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Y.A.'ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastane götürdü.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

 


Son dakika haber: Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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