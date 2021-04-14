Son dakika haber: Diyarbakır'da, hırsızlık çetesi operasyonunda 3 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, 29 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DİYARBAKIR'da, 29 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 24 kişinin çeşitli tarihlerde 29 hırsızlık olayına karıştığını belirledi. 9 Nisan'da harekete geçen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına alıdı. Yapılan incelemede şüphelilerin 26'sı konut, 3'ü de iş yeri olmak üzere, toplam 29 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5'i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı, 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK