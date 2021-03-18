Son dakika haber! Diyarbakır'da fenerler 18 Mart Şehitleri için uçuruldu
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Son dakika haber! Diyarbakır'da fenerler 18 Mart Şehitleri için uçuruldu

18.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:59
Son dakika haber! Diyarbakır'da fenerler 18 Mart Şehitleri için uçuruldu

Son dakika haberlerine göre AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne fener uçuruldu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne fener uçuruldu.

Merkez Sur İlçesindeki tarihi Ongözlü Köprü bir arayan gelen partililer, şehitleri anmak için beraberinde getirdikleri fenerleri uçurdu.

Görsel şöleni tarihi köprüde izleyenler ise alkışlarla fenerlerin gökyüzüne süzülüşünü izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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