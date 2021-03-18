Son dakika haber! Diyarbakır'da fenerler 18 Mart Şehitleri için uçuruldu

Son dakika haberlerine göre AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne fener uçuruldu.