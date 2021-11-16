Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı Kamu kurum müdürlerine suikast için kentte gelen teröristler tutuklanarak cezaevine konuldu Diyarbakır'da polis ekipleri kamu kurum müdürlerine yönelik eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristi kaldıkları...

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 Pkk'lı terörist mühimmatlarla yakalandı

Kamu kurum müdürlerine suikast için kentte gelen teröristler tutuklanarak cezaevine konuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis ekipleri kamu kurum müdürlerine yönelik eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristi kaldıkları evde mühimmatlarla birlikte yakalandı. Yakalanan teröristler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır polisi aldığı istihbarat sonucunda kentte bulunan 2 PKK'lı teröristin kamu kurum müdürlerine eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiğini öğrenerek operasyon başlattı. Polis ekipleri teröristlerin kaldıkları Bağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı. Önceki gün şafak vakti eve yapılan operasyonda teröristler evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme bulundu.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı

Psikolojik tedavi gören oğlunun mutfağa kilitlediği anne camdan feryat etti

Psikolojik tedavi gören oğlunun mutfağa kilitlediği anne camdan feryat etti

 Babası tarafından dövülen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti

Babası tarafından dövülen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti

 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı

3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title