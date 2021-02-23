Son dakika haber | Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı
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Son dakika haber | Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

23.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:37
Son dakika haber | Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattığı bildirildi.

"Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 16 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, 2021'deki operasyonlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu yıl 603 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 621 kilogram esrar, 2,5 kilogram metamfetamin, 1800 hap, 18 çeşitli çap ve ebatlarda silah ve bunlara ait 95 fişek, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin lira ve 200 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 132 zanlı tutuklandı. Sokak satıcılarına yönelik kapsamlı çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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