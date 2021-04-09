Son dakika haber! Diyarbakır'da 'araç fiyatlarında manipülasyon' operasyonu
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Son dakika haber! Diyarbakır'da 'araç fiyatlarında manipülasyon' operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Diyarbakır'da 'araç fiyatlarında manipülasyon' operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, araç alım satımında fiyatlarda manipülasyon yapılan iş yerlerine yönelik operasyonda, 10 araca incelenmek üzere el koyuldu.

DİYARBAKIR'da, araç alım satımında fiyatlarda manipülasyon yapılan iş yerlerine yönelik operasyonda, 10 araca incelenmek üzere el koyuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, araç fiyatlarıyla ilgili son günlerde artan şikayetler nedeniyle soruşturma başlattı. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kurulan özel ekip, kent genelinde araç alım satımı yapılan iş yerlerini belirledi. Özel ekip, Ticaret Müdürlüğü'nde görevli 6 uzman ve İcra Müdürlüğü'nden 5 uzman ile iş yerlerine operasyon düzenledi. Ekipler, piyasa değerinin üzerinde satışlar gerçekleştirilip, haksız kazanç elde edildiğini tespit ettiği 7 iş yerine operasyonda, 10 araca el koydu. Sıfır araçlar, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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