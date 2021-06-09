Son dakika haber! Diyarbakır'da Acil Servis girişinde silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Diyarbakır'da hastane acili girişinde aynı aileden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da hastane acili girişinde aynı aileden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri 1. Sokakta bulunan özel bir hastanenin acil girişinde yaşandı. İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen aynı aileden iki grup hastane acilinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın yaşandığı acil içerisinde tartışma dışarıya taştı. Grup içerisinde bulunan E.Y. (45) isimli şahıs üzerinde taşıdığı silahı çekerek rastgele ateş etti.

Tartışma sürdüğü sırada grup içerisinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi kanlar içeresinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay gelen çok sayıda ekip olaya müdahale ederek tarafları ayırırken, yaralı şahıs hastanenin içerine alınıp tedavi altına alındı. Polisin tarafları ayırdığı sırada olayı gerçekleştiren kişi ise silahı atarak kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, silahı muhafaza altına alırken, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı