Son dakika haber | Diyarbakır'da 2 el bombası ve tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Diyarbakır'da 2 el bombası ve tabanca ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Diyarbakır'da 2 el bombası ve tabanca ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda güvenlik güçleri 2 el bombası, tabanca ve mühimmat ele geçirdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda güvenlik güçleri 2 el bombası, tabanca ve mühimmat ele geçirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonda 2 el bombası, tabanca ve buna ait 5 fişek, 5 elektrikli fünye ile telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Cahit Özkan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Diyarbakır'da 2 el bombası ve tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:32:06. #1.15#
title