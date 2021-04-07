Son dakika haber | Diyarbakır'da 2 el bombası ve tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda güvenlik güçleri 2 el bombası, tabanca ve mühimmat ele geçirdi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda güvenlik güçleri 2 el bombası, tabanca ve mühimmat ele geçirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonda 2 el bombası, tabanca ve buna ait 5 fişek, 5 elektrikli fünye ile telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan