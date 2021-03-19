Son dakika haber | Diyarbakır'da, 160 tarihi eseri satmak isteyen 5 şüpheliye suçüstü
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Son dakika haber | Diyarbakır'da, 160 tarihi eseri satmak isteyen 5 şüpheliye suçüstü

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:53
Son dakika haber | Diyarbakır'da, 160 tarihi eseri satmak isteyen 5 şüpheliye suçüstü

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 160 tarihi eseri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 160 tarihi eseri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Çınar ilçesinde oturan kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 250 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Çınar'a bağlı Yuvacık Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 107 bronz ve gümüş sikke, 8 yüzük, 2 mızrak ucu, 2 savaş baltası, 28 çeşitli ölçü ve modelde obje ile 13 çömlek amfora olmak üzere toplam 160 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere, muhafaza altına alınmak üzere el koyulurken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

 


Son dakika haber | Diyarbakır'da, 160 tarihi eseri satmak isteyen 5 şüpheliye suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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