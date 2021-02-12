Son dakika haber... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 12 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çınar'ın Solmaz Mahallesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında 9 Şubat'ta çıkan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır 2 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda olayla ilgili 26 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 kaleşnikof tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 14 av tüfeği, 741 fişek, 102 av tüfeği fişeği, 15 kurusıkı tabanca fişeği ve 1 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildiği, 26 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin