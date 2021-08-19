Son dakika haber! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara aşure ikram etti
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Son dakika haber! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara aşure ikram etti

Son dakika haber! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara aşure ikram etti
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla kadınlara ve çocuklara dostluğun ve sevginin sembolü olan aşure ikram etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla kadınlara ve çocuklara dostluğun ve sevginin sembolü olan aşure ikram etti.

Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, belediye ekiplerince kadınlara ve çocuklara aşure ikramında bulunuldu

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen aşure etkinliğine katılan kadınlara ayrıca Kerbala olayı anlatıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinliğin sonunda çocuklara oyuncaklar hediye edildi.

Son dakika haber! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara aşure ikram etti
Son dakika haber! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara aşure ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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