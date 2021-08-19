Son dakika haber! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara aşure ikram etti

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla kadınlara ve çocuklara dostluğun ve sevginin sembolü olan aşure ikram etti.