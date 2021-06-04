Son dakika haber! DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kurdele kesimi Bakan Kasapoğlu'nun Gençlik Ofisini gezmesi DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı.