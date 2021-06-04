Son dakika haber! DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kurdele kesimi Bakan Kasapoğlu'nun Gençlik Ofisini gezmesi DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Kurdele kesimi

Bakan Kasapoğlu'nun Gençlik Ofisini gezmesi DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı.

Son dakika haber! DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı
Son dakika haber! DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı
Son dakika haber! DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı
Son dakika haber! DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara 'Madalyaları çaldırmayın' uyarısı: Kasa hediye edebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı: Kasa hediye edebiliriz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Burak Sergen Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Mert Günok Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 19:20:49. #1.15#

title