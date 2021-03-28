Son dakika haber... Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'Teslim ol' çağrısı

Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti
Hurda parçalardan saatte 50 kilometre gidebilen mini traktör yaptı! Gören kendisine de istiyor
Hurda parçalardan saatte 50 kilometre gidebilen mini traktör yaptı! Gören kendisine de istiyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 573'üncü gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini anlatan Çiftçi, "Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Evladımı getirip bana versinler. Bu acıyı içimize düşürdüler. Yeter artık, bu acılara dayanamıyoruz. Biz anneyiz." dedi.

Oğluna seslenen Çiftçi," Yeter oğlum gel devletine teslim ol." ifadesini kullandı.

Ağrı'dan 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelerek, küçük çocuğuyla oturma eylemini sürdüren anne Süheyla Demir ise kızı için evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

"Anneler ağlamasın artık. Birlik olup çocuklarımızı o hainlerin elinden alalım. Yıllardır anneler ağlıyor. Evlatlar annelerinden ayrı, anneler de evlatlarından ayrı. Artık yeter gözyaşı dökülmesin. Kızımın yolunu gözlüyorum. Kızım gel, devletin şefkatli kollarına teslim ol." diyen Demir, çocuğunu almadan gitmeyeceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:42:10. #1.15#
title