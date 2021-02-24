Son dakika haber! Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

24.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:52
Son dakika haber! Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 541'inci gününde devam ediyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

Evladını almadan partinin il binası önünden ayrılmayacağını dile getiren Öğrünç, "PKK ve HDP'den oğlumu istiyorum. Son nefesime kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Bir çocuk dahi dağda kalmaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Onlardan korkmuyorum. Çünkü çocuğumun hakkını arıyorum." dedi.

Öğrünç, evladına seslenerek, "Oğlum gel, teslim ol. Orası senin yerin değil." diye konuştu.

5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemin yapan baba Süleyman Aydın da evladına kavuşmak için oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

"Başka çocukları artık dağa gönderemiyorlar. O nedenle de hem HDP hem de PKK eylemimizden rahatsızlık duyuyor. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz." diyen Aydın, evlatları için mücadelelerinin devam edeceğini aktardı.

Aydın oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağırısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Murat Kurum Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Cem Yılmaz Barış Manço
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 11:57:11. #1.15#
title