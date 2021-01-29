Son dakika haber | Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

29.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:16
Son dakika haber | Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika haberi: Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 515'inci gününde devam ediyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylem yapan anne Solmaz Övünç, oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.

Yaz, kış, çamur, salgın demeden eyleme devam ettiğini belirten Övünç, "Kar da yağsa oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Kirli ellerini üzerimizden çeksinler. Ne istiyorlar garibanın çocuklarından? Oğlumu versinler." dedi.

Övünç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Cennet Kabaklı da oğlunun 6 yıl önce birliğine teslim olmak için giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını anlattı.

"Oğlumun suçu neydi? Oğlumu terör örgütü PKK'dan istiyorum. Evladımı versinler. Evladımı alana kadar eylemime devam edeceğim." diyen Kabaklı, evlatlarına kavuşmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Guy Ritchie Jason Statham
Spor Ömer Ali Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kavga Silah Yangın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 12:21:08. #1.14#
title