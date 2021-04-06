Son dakika haber: Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı
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Son dakika haber: Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı

Son dakika haberleri... Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 582'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 4 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini belirtti.

"HDP'ye kimse inanmasın. HDP'yi artık istemiyoruz, inşallah kapatılır." diyen Elhaman, tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu söyledi.

Elhaman, "Tüm anneler inşallah evlatlarına kavuşur. Bütün anneler ve ben evlatlarımızı istiyoruz. Evladımı almadan gitmeyeceğim. HDP ve PKK evlatlarımızı kaçırıp dağda kurda kuşa yem ediyor. Anneler pes etmeyecek." dedi.

Evladına seslenen Elhaman, "Gel, teslim ol. Sen benim ilk göz ağrımsın. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Her gün gözyaşı döküyor, odanda kıyafetlerine bakıyorum. Yeter artık bitsin bu çile. Baban ve kardeşlerin seni bekliyoruz. İnşallah sana kavuşacağım." ifadelerini kullandı.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent de eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Levent, "Evlatlarımızı PKK denilen lanete yem etmeyeceğiz. Yavrum beni duyuyorsan kaç, gel. Senin yerin orası değil. Çok özledim seni. Elin kalem tutuyordu sana silah verdiler. O silahı bırak, gel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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