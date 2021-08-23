Son dakika haber | Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
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Son dakika haber | Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 721. gününde sürüyor.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmasına iki ay kala dağa götürülen oğlunun okumasına izin verilmediğini söyledi.

Oğlunu HDP'nin kaçırdığını vurgulayan Nilifırka, "Dağda aç, susuz, mahkum bırakmışlar. 6 senedir oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Gözümüz kapıda, kulağımız telefonda. Bizi de perişan ettiler." diye konuştu.

Nilifırka, şöyle devam etti:

"Seni zorla kaçırdılar. Seni her şeyden ettiler. Ömrünü çaldılar, geleceğini elinden aldılar. Sen gelene kadar biz buradan kalkmayacağız."

Evladının güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Nilifırka, "Mehmet'im, bizi duyuyor ve görüyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimiz adaletlidir. Sizi korkutuyorlar. Size ceza vermiyorlar. Gel, korkma." ifadelerini kullandı.

Necmettin Biçer ise kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Biçer, "Kızım HDPliler tarafından bir şekilde kandırılıp dağa gönderildi." diye konuştu.

Evladına çağrıda bulunan Biçer, "Kızım beni duyuyor ve görüyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Son dakika haber | Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika haber | Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika haber | Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Son dakika haber | Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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