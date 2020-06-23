Son dakika haber: Diyanetteki 10 bin bilgisayarda PARDUS işletim sistemi kullanılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Diyanetteki 10 bin bilgisayarda PARDUS işletim sistemi kullanılacak

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "PARDUS kullanımı konusunda illerimiz ve ilçelerimizde şu an itibarıyla 400 noktaya ulaşmış durumdayız." dedi.

Son dakika haber: Diyanetteki 10 bin bilgisayarda PARDUS işletim sistemi kullanılacak
23.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:19

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "PARDUS kullanımı konusunda illerimiz ve ilçelerimizde şu an itibarıyla 400 noktaya ulaşmış durumdayız." dedi.

Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) protokol imza töreninde konuştu.

Başkanlığın hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla çağın teknolojik imkanlarını etkin şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirten Erbaş, bu kapsamda internet siteleri ve mobil uygulamaları sürekli geliştirdiklerini aktardı.

Erbaş, Başkanlık yayınları arasında yer alan yüzlerce eser ve derginin, internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden halkın istifadesine sunulduğunu belirterek, Diyanet TV bünyesinde oluşturulan "Diyanet Çocuk" kanalının sosyal medya üzerinden yayına başladığını kaydetti.

"Dini Soru Sorma", "Hac Kayıt ve Kura İşlemleri", "En Yakın Cami ve Kur'an Kursu Bilgilerini Öğrenme" gibi birçok hizmete e-Devlet üzerinden erişilebildiğini hatırlatan Erbaş, 2018'de teşkilatlara gönderilen talimatla her alanda öncelikle yerli ve milli ürünleri kullanmayı tercih ve teşvik ettiklerini vurguladı.

"Merkez teşkilatımızda 502 bilgisayarda PARDUS kullanılıyor"

Başkanlık ile TÜBİTAK arasında Eylül 2019'dan beri yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığına değinen Erbaş, şunları söyledi:

"Bir aydan fazla süredir Başkanlık merkez teşkilatımızda 502 bilgisayarımızda, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemimiz PARDUS kullanılmaya başlanmıştır. Geçtiğimiz haftadan itibaren PARDUS işletim sisteminin taşra teşkilatlarımızda da yaygınlaştırılması yönünde gayretlerimiz hızlanmıştır. PARDUS kullanımı konusunda illerimiz ve ilçelerimizde şu an itibarıyla 400 noktaya ulaşmış durumdayız. Sayın Bakanımızın ilgi ve destekleriyle TÜBİTAK ile yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde yerli ve milli yazılımlarımızı kullanma konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak güzel bir örnek teşkil edeceğimize inanıyoruz."

Devletin milli teknoloji ve üretime yönelik çalışmalarını desteklemeyi dini ve milli bir vazife gördüklerini vurgulayan Erbaş, "Gençlerimizin de kendilerini bu alanda yetiştirerek devletimize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmalarını gönülden arzu ediyor ve her ortamda desteklemeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milli imkanlarımızı geliştirme ve güçlendirmeye katkı sunan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin tüm yetkililerine şükranlarımı arz ediyorum. Değerli Bakanımız Mustafa Varank'a hassaten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Protokolle Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki 10 bin bilgisayarda PARDUS işletim sistemi kullanılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Marketten tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti Haber
Marketten tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında 'Dayı' kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Cevdet Yılmaz Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sıla Barış Yöş Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Serdar Aziz Bülent Uygun Yılmaz Vural Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Diyanetteki 10 bin bilgisayarda PARDUS işletim sistemi kullanılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:22:31. #1.15#
title