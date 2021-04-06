Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin