Son dakika haber! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi
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Son dakika haber! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi

Son dakika haber! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet mensuplarının yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet mensuplarının yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştığını belirtti.

Erbaş, Twitter hesabından, Diyanet mensuplarının orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki yardım faaliyetlerini gösteren fotoğrafları paylaştı.

Ali Erbaş, paylaşımında, "Diyanet mensuplarımız, Milli Mücadele'de olduğu gibi vatanımızın ve milletimizin en sıkıntılı zamanlarında zorluklarla hep mücadele etmeye ve yaraları sarmaya çalışmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi
Son dakika haber! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi
Son dakika haber! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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