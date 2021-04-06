Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih açıklaması; Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok...
Son dakika gündem haberi: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih açıklaması; Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik.
Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teravih açıklaması; Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı