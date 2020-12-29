Son dakika haber... Divriği'ye "seyir terası" kazandırılıyor
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Son dakika haber... Divriği'ye "seyir terası" kazandırılıyor

29.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:58
Son dakika haber... Divriği'ye

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Divriği ilçesinin "Seyir Terası Projesi" ile cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinin "Seyir Terası Projesi" ile cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, yapımı devam eden projeyi yerinde inceleyerek Kaymakam Mehmet Bek ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Projeyi çok önemsediklerini aktaran Ayhan, "Divriği'nin turizm altyapısını geliştirmek ve potansiyelini arttırmak amacıyla yapılan Seyir Terası ile Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami ve Divriği Kalesi'nin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunacak. Seyir terası, kısa sürede ilçeye kazandırılacak." ifadesini kullandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası başta olmak üzere tarihi konakları ve kalesiyle çok sayıda turistin ilgisini çeken Divriği'nin, projenin tamamlanmasıyla cazibe merkezi olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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