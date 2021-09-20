Son dakika haber... Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama
Son dakika haberler... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.
Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.