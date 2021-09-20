Son dakika haber... Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama

Son dakika haberler... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

 Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

 Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.

Rusya'daki Perm Üniversitesi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, yaralıların olduğu bildirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Özdemir Müge Anlı Bensu Soral Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:02:01. #1.11#