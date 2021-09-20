Son dakika haber... Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri