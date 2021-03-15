Son dakika haber... Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama

15.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:31
Son dakika haber... Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da, Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör eylemini kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'da, Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör eylemini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'nin Gudumbali bölgesinde, Boko Haram terör örgütü tarafından 12 Mart 2021 tarihinde bir askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 19 askerin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:33:45. #1.14#
title