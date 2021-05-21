Son dakika haber! Dışişleri'nden 'Ateşkes' açıklaması
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Son dakika haber! Dışişleri'nden 'Ateşkes' açıklaması

Son dakika haber! Dışişleri'nden 'Ateşkes' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. "

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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