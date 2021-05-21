Son dakika haber! Dışişleri'nden 'Ateşkes' açıklaması
Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. "
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı