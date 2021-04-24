Son Dakika | Dışişleri: Ermeni terörünün şehit ettiği arkadaşlarımız unutmadık

Son dakika haberlerine göre Dışişleri: Ermeni terörünün şehit ettiği arkadaşlarımız unutmadıkDIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimleri paylaşılarak, "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız" denildi.