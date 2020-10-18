Dışişleri Bakanlığından KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik
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Dışişleri Bakanlığından KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik

18.10.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:26
Dışişleri Bakanlığından KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün (18 Ekim) ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz. Sonuçlar, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk halkının gücü, birlik ve beraberliğini toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri gelmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışmayı, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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