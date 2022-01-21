Dışişleri Bakanlığından Irak'taki terör saldırısına kınama - Haberler
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Dışişleri Bakanlığından Irak'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından Irak'taki terör saldırısına kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Diyala şehrinde DEAŞ'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Diyala şehrinde DEAŞ'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda Irak Silahlı Kuvvetleri'ne mensup birçok askerin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, bu vesileyle terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Terör, DEAŞ, Irak, Politika, Güncel, Haber

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