Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya kınama
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya kınama

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya kınama
01.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:39

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamaların paylaşıldığı belirten açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır."

KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece 3 molotof kokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.

Kaynak: AA

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