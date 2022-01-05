Dışişleri: Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak - Haberler
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Dışişleri: Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak

Dışişleri: Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacak
AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova'da yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını açıkladı

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Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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